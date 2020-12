Buono sconto Amazon da 15 euro in regalo con iscrizione su Audible

Per il periodo natalizio Amazon ripropone un “incentivo” per la registrazione ad Audible, il servizio di audiolibri della piattaforma di e-commerce. Si tratta di un’offerta a tempo, ogni tanto Amazon la ripresenta, ma fino alla scorsa settimana non era possibile ottenere un buono sconto registrandosi su Audible.

Di seguito la pagina dove potersi iscrivere ad Audible e ricevere il buono sconto da 15 euro:

Cosa è Audible?

Audible è un servizio di streaming di audiolibri, che si possono ascoltare tramite l’applicazione ufficiale di Amazon. Tra i tanti titoli presenti in catalogo in maniera gratuita c’è tutta la saga di Harry Potter, narrata da Francesco Pannofino.

Come accade su Spotify, con l’abbonamento ad Audible si accede a tutto il catalogo, che si può ascoltare liberamente in streaming.

Qualora siate interessati solo al buono sconto da 15 euro, è possibile effettuare la registrazione per il mese di prova di 30 giorni, ottenere il buono e successivamente annullare il rinnovo mensile. Il buono Amazon viene inviato via mail dopo 5 giorni dall’iscrizione.