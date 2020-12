Coronavirus nel mondo oggi 18 dicembre, salgono i casi in Germania

Sono in crescita i casi positivi in Germania, con tutta Europa che vede salire il numero di decessi nelle ultime settimane. Negli Stati Uniti sono 17,6 milioni i contagiati da coronavirus, con 317 mila vittime.

In Francia sono 2,4 milioni i contagiati, con la positività anche del presidente Macron comunicata ieri, mentre in Italia c’è il record di decessi, con 67 mila persone morte, come da bollettino.