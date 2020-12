Coronavirus, Rezza (Cts): “Indice di contagio non scende più. Inversione di tendenza”

Arrivano i primi commenti del Comitato tecnico-scientifico, con Gianni Rezza, responsabile del piano sicurezza Covid per il ministero della Salute, che ha parlato di “inversione di tendenza”.

Per quanto riguarda la scuola, il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, dopo alcuni giorni nei quali si era speso per la riapertura scolastica in presenza, oggi dichiara: “Probabilmente se la vedranno il commissario Arcuri ed il ministero della Salute. Sarà difficile far ripartire la didattica in presenza il 7 gennaio, se la curva non si ferma”. Il tema della chiusura delle scuole, riaperte per un solo mese nel mese di settembre, era stato posto anche da Italia Viva durante il tavolo di crisi di governo.