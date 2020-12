Cyberpunk 2077 rimosso dal PlayStation Store: rimborsi per tutti

A sorpresa Sony ha deciso di rimuovere il nuovo gioco di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, dal PlayStation Store. Questo dopo le polemiche e critiche degli utenti a causa delle scarse performance e crash del gioco su PS4.

Oggi verrà rimosso dal PlayStation Store e non sarà più possibile acquistare la copia digitale, mentre per i rimborsi dovrebbero essere automatici per chi ha acquistato in pre-ordine il gioco. Non c’è chiarezza al momento se occorrerà fare richiesta per il rimborso della propria copia digitale, oppure se il pagamento verrà erogato in maniera automatica da Sony.