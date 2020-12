PS4, Ghost of Tsushima in offerta su Amazon a 29,99 euro

Per l’evento “Offerte di Natale” è stato inserito nelle ultime ore anche il nuovissimo Ghost of Tsushima in promozione su Amazon. Uno dei titoli in lizza per il Game of Year 2020, apprezzato dalla critica e molto venduto negli ultimi mesi, nonostante il prezzo sia rimasto sempre alto.

In questo momento si trova a 29,99 euro su Amazon, il link alla pagina del gioco:

Si tratta di un gioco open world apprezzato sia per la grafica, sia per il gameplay. Considerato imperdibile dagli amanti del genere con ambientazioni giapponesi. La narrazione parte in Giappone durante la prima invasione mongola sul finire del 1200.

La durata stimata del gioco è di circa 35 ore per le missioni principali, che si possono anche raddoppiare portando a termine tutte quelle disponibili.