Governo ultimissime, Renzi chiede il Mes e cambio sui fondi del Recovery Fund

Continua la crisi di Governo, aperta da Italia Viva nei giorni scorsi dopo la presentazione della bozza sul Recovery Fund da parte del premier Conte. Il meccanismo piramidale non è piaciuto a Italia Viva, che ha minacciato l’uscita dal Governo se non verranno accolte le richieste presentate all’incontro con il premier a Palazzo Chigi.

Quali sono le richieste che Renzi ha portato al premier Conte? Tra queste ci sarebbe il Mes sanitario e il cambio sull’utilizzo dei fondi del Recovery Fund.

Mes Sanitario

Per quanto riguarda il Mes legato al Covid-19, Renzi vuole che venga approvato l’utilizzo dei prestiti per 36 miliardi di euro, per poter, secondo il leader di Italia Viva, migliorare il Sistema Sanitario Nazionale.

Restano contrari i partiti di opposizione, come la Lega e Fratelli d’Italia, che sostengono come il Mes possa portare nei prossimi anni ad una perdita di sovranità nei confronti dell’Unione Europea. Contrario anche il M5S e lo stesso Conte.

Recovery Fund

Per il Recovery Fund è stata annunciata una task force di oltre 300 persone, per portare avanti 6 progetti. La critica di Renzi e delle opposizioni riguarda il mancato passaggio nel Parlamento per la decisione di come spendere i soldi.