Instagram Down, oggi non funziona. Molti utenti lo hanno segnalato su Twitter

Da alcune ore il servizio Instagram è down, come segnalato dagli utenti con l’hashtag #instagramdown sui social network concorrenti, come Twitter.

Non sono state fornite ulteriori informazioni sugli errori da parte dell’azienda, che è legata anche a Facebook, ma quest’ultima non ha subito malfunzionamenti. Molti utenti hanno segnalato che l’applicazione si chiudeva in maniera autonoma, andando in crash.

Di seguito la mappa dove sono concentrati i malfunzionamenti, con le città di Milano e Roma tra le più colpite.