Offerte di Natale, tutti gli sconti sui dispositivi Amazon Echo e Show

Con l’arrivo e avvicinarsi del Natale sono stati messi in offerta nuovi prodotti sulla pagina delle promozioni su Amazon (qui l’homepage). Da diverso tempo gli assistenti vocali hanno visto aumentare le loro vendite, con Amazon che ha puntato sul suo software Alexa, uno dei tre più conosciuti insieme a Google Home ed Apple HomeKit.

Ci sono diversi modelli di Amazon Echo Dot in promozione in questi giorni, con forme, caratteristiche e prezzi differenti. Una delle offerte più convenienti è quella sul dispositivo Echo Dot di quarta generazione, uno degli ultimi sviluppati, anche se non il più recente, che è in sconto del 50% rispetto al prezzo di listino a 29,99 euro.

IN OFFERTA Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite Ti presentiamo il nuovo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente con Alexa più venduto. Dal design sobrio e compatto, questo dispositivo offre un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati.

Controlla l'intrattenimento con la tua voce - Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali. E con Musica multistanza potrai ascoltare musica, audiolibri e podcast nello stesso momento in tutta la casa.

Sempre pronta ad aiutarti - Chiedi ad Alexa di raccontare una barzelletta, riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie e molto altro.

Controlla i tuoi dispositivi per Casa Intelligente - Usa la tua voce per controllare i dispositivi compatibili e accendere la luce, regolare un termostato o chiudere la porta.

Resta sempre in contatto con gli altri - Effettua una chiamata senza dover usare le mani. Chiama immediatamente un dispositivo in un'altra stanza con Drop In o annuncia a tutti che la cena è pronta.

La serie Echo Show è più costosa rispetto agli Echo Dot, per la presenza dello schermo LCD con le informazioni dell’assistente vocali. Anche in questo caso lo sconto è del 50% e il prezzo scende a 44,99 euro per la quinta generazione.

IN OFFERTA Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa, Nero Schermo compatto e intelligente da 5,5”, con Alexa sempre pronta ad aiutarti.

Fai una chiamata vocale o una videochiamata con amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo compatibile o l’App Alexa.

Gestisci calendari, crea una Lista di cose da fare, controlla il meteo e la situazione del traffico e segui una ricetta in video.

Guarda film, serie TV e notiziari. Ascolta brani musicali, stazioni radio e audiolibri.

Controlla dispositivi per Casa Intelligente compatibili con la voce o dallo schermo.

