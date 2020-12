Sono in viaggio i pescatori italiani da Bengasi, in Libia, dopo la liberazione della giornata di ieri. Faranno ritorno oggi a Mazara del Vallo, con due pescherecci con a bordo 18 persone, che sono rimasti in Libia per 108 giorni.

Si tratta dei motopesca “Antartide” e “Medinea”, che erano stati fermati e sequestrati a Bengasi dall’esercito di Haftar. Nella giornata di ieri sono arrivati i complimenti di Haftar all’Italia. Ora le due imbarcazioni sono in navigazione verso Mazara del Vallo.