Sondaggi politici oggi 18 dicembre EMG, salgono solo Lega e Italia Viva

I sondaggi politici di oggi 18 dicembre realizzati da EMG Acqua per la trasmissione Agorà su Rai Tre mostrano una crescita solo di Lega e Italia Viva, mentre tutti gli altri principali partiti sono in calo dalla scorsa settimana.

La Lega guadagna tre decimali

Il partito di Salvini è in crescita al 24,7%, avvicinandosi al 25% dei consensi elettorali. Il Partito Democratico si conferma in trend negativo, scendendo al 20%, a meno di quattro punti da Fratelli d’Italia, che è al 16,2%, in lieve calo rispetto alla settimana precedente.

Scende anche il Movimento 5 Stelle, al 13,7%, mentre Forza Italia è in calo di due decimali al 7%. Italia Viva sale al 4,5% dei consensi, mentre Azione al 3,7%. Stabili le altre forze poliche.