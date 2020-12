Tutti gli smartwatch in offerta e sconto su Amazon fino a Natale. Anche Apple Watch in promozione

Col periodo natalizio sono stati inseriti nuovi smartwatch in offerta su Amazon, con diverse marche in promozione, sia quelle più economiche, sia alcune tra le più conosciute nel settore della tecnologia.

Apple Watch

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero Con il modello GPS + Cellular telefoni, mandi messaggi e trovi indicazioni stradali, tutto senza telefono (Operatori supportati: Vodafone)

Puoi misurare l’ossigeno nel sangue con un nuovo sensore e una nuova app

Puoi controllare il ritmo cardiaco con l’app ECG

Il display Retina always-on è 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno, anche quando tieni abbassato il polso

Il chip S6 SiP è fino al 20% più veloce rispetto al chip dei modelli Series 5

Huawei Watch

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Graphite Black 【Display AMOLED da 1.64 pollici】Dotato di uno splendido display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici e 326 PPI. La regolazione automatica della luminosità offre una migliore visualizzazione alla luce solare.

【Durata della batteria di 10 giorni e tecnologia di ricarica rapida】Dotato di un'architettura a doppio processore e di algoritmi di risparmio energetico, questo smartwatch può durare fino a 10 giorni. E con la tecnologia di ricarica rapida, può supportarti per un'intera giornata con una ricarica di soli 5 minuti.

【Animazioni Quick-Workout】HUAWEI WATCH FIT fornisce 12 tipi di allenamenti rapidi animati come Exercise at Work, Full-Body Stretch, Ab ripper e comprende 44 dimostrazioni di movimenti standard. Sfruttate al meglio il vostro tempo, come le pause caffè o le ore libere nel fine settimana per mantenervi in forma con questo smartwartch.

【96 Modalità di allenamento】HUAWEI WATCH FIT fornisce dati di allenamento precisi e in tempo reale per 11 modalità di allenamento professionali tra cui corsa, nuoto e ciclismo. Le 85 modalità di allenamento personalizzate consentono di liberare il vostro potenziale, sia che siate appassionati di yoga o di allenamenti ad alta intensità, il watch tiene traccia anche della vostra frequenza cardiaca in tempo reale, delle calorie e della durata dell'allenamento. 【Dati in tempo reale e supporto professionale】Con un sensore GPS integrato, 5ATM, algoritmo di frequenza cardiaca con AI e sensori innovativi, HUAWEI WATCH FIT è fatto per tutti i tipi di esercizio. Questo watch ti aiuta a allenarti meglio garantendoti dati in tempo reale, valutazioni scientifica degli effetti dell'allenamento e una guida professionale.

【Monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24】Con HUAWEI TruSeen 4.0 tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca, smartwatch può monitorare accuratamente la frequenza cardiaca in tempo reale durante l'intera giornata, anche durante il sonno. Inoltre rileva tempestivamente se la frequenza cardiaca supera i valori normali, e invia un promemoria per proteggere tutto il giorno la tua salute. 【Rilevamento della saturazione dell'ossigeno】Livelli molto bassi di saturazione di ossigeno nel sangue (Spo2) possono causare vari problemi di salute. Prova a indossare HUAWEI WATCH FIT e inizia a rilevare Spo2 con un semplice tocco. Solo pochi secondi, e vedrai i dati rilevati con precisione dicendovi se sia il caso di prestare attenzione alla vostra salute. HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Matte Black Dotato di chip Kirin A1 indossabile e sviluppato direttamente da HUAWEI, e di tecnologia per il risparmio energetico intelligente. Durata della batteria fino a 2 settimane

Display del quadrante in vetro 3D per il modello HUAWEI WATCH GT 2 (46 mm): una vera svolta nel settore degli smartwatch. Display AMOLED da 1.39 pollici con sensibilità al tocco di alta precisione

Possibilità di effettuare telefonate tramite Bluetooth durante gli allenamenti e nella vita di tutti i giorni, ad esempio durante una corsa, un giro in bici, mentre si guida o mentre si fanno le pulizie

15 modalità di allenamento e un personal trainer sempre a tua disposizione: Il dispositivo è dotato di numerosi corsi preinstallati per l’allenamento professionale, da livello base ad avanzato, che forniscono all’utente una guida professionale ed efficace

Doppio sistema di geolocalizzazione (GPS, GLONASS) in grado di rilevare un numero maggiore di satelliti e incrementare così la precisione della geolocalizzazione

Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch3 Smartwatch Bluetooth, cassa 45mm acciaio, cinturino pelle, Saturimetro, Rilevamento cadute, Monitoraggio sport, 53,8g, Batteria 340 mAh, IP68, Mystic Silver [Versione Italiana] Galaxy Watch3 vanta un design classico, con cassa in acciaio e cinturino in pelle, adatto per tutte le occasioni. È leggero e robusto e si abbina al tuo guardaroba, proprio come un vero orologio

L'iconica ghiera girevole rende più semplice la navigazione attraverso tutti i tuoi widget. I quadranti sono progettati per avere stile e funzionalità avanzate e possono essere personalizzati

Il display Super AMOLED, Corning Gorilla Glass DX da 1,4"" è resistente e ti permette di visualizzare perfettamente le 40 informazioni diverse con cui può essere personalizzato il quadrante

Con la sua batteria da 340 mAh e la sua resistenza 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G, Galaxy Watch3 è pronto ad accompagnarti ovunque, che tu stia lavorando, facendo sport o che ti stia rilassando

Galaxy Watch3 misura la frequenza cardiaca, rileva i battiti irregolari, monitora l'ossigenazione del sangue. Riconosce automaticamente la caduta e invia SOS con la posizione ai contatti di emergenza

Offerte Smartwatch

Ci sono anche smartwatch per bambini in promozione su Amazon per le “Offerte di Natale”, con sconti anche del 20%.