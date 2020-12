Usa, l’agenzia nucleare è stata hackerata: sospetti sui 007 russi

L’agenzia per l’energia e l’amministrazione della sicurezza nucleare degli Stati Uniti è stata hackerata nelle ultime ore, con un’operazione di spionaggio che riguarderebbe diverse agenzie federali. Inoltre l’agenzia conserva anche i depositi delle armi atomiche degli Stati Uniti.

Per ora il Governo americano non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma i tecnici che si occupano della sicurezza informatica hanno indicato gli 007 russi come i responsabili.

Per ora non è chiaro se sono stati trafugati dei dati. Nei giorni scorsi anche i dipartimenti del Tesoro e del Commercio erano stati attaccati a livello informatico.