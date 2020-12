Xbox Series X/S disponibile su Amazon oggi 18 dicembre: scorte limitate

A sorpresa è tornata disponibile su Amazon questa mattina la nuova Xbox Series X e S. Molti utenti si sono riversati sulla piattaforma di e-commerce per verificare l’effettiva disponibilità della console Xbox Series X/S, dopo diverse settimane nelle quali è rimasta introvabile come la PS5.

Al momento in cui si pubblica l’articolo risulta disponibile ancora la Xbox Series S, mentre per il momento la Series X non risulta disponibile ma potrebbe tornare disponibile sempre nella giornata di oggi.

Xbox Series S Arriva la nuova Xbox Series S, la console Xbox più piccola ed elegante di sempre. Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console all-digital ad un prezzo straordinario

Punta tutto sul digitale e gioca senza disco con la console Xbox più piccola di sempre

Il pacchetto include: console Xbox Series S, Controller Wireless per Xbox, cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione

Sperimenta velocità e prestazioni di nuova generazione grazie a Xbox Velocity Architecture, con SSD personalizzata e software integrato

Gioca a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox con retrocompatibilità, inclusi titoli ottimizzati al momento del lancio Xbox Series X Arriva la nuova Xbox Series X, la console Xbox più veloce e potente di sempre. Gioca a migliaia di titoli di quattro generazioni di console: tutti i giochi hanno un aspetto e una riproduzione ottimali su Xbox Series X

Sperimenta velocità e prestazioni di nuova generazione grazie a Xbox Velocity Architecture, con SSD personalizzata e software integrato

Gioca a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox con retrocompatibilità, inclusi titoli ottimizzati al momento del lancio

Xbox Game Pass Ultimate include oltre 100 giochi di alta qualità per console, PC, dispositivi mobili Android, multiplayer online, e un abbonamento EA Play ad un prezzo mensile ridotto (abbonamento venduto separatamente

La Consegna intelligente Xbox ti consente di giocare con la versione migliore del tuo gioco, indipendentemente dalla console che usi

Inoltre è garantita da Amazon la consegna entro Natale, tramite la dicitura sotto la disponibilità della console Microsoft di “Consegna prima di Natale”.

La nuova Xbox Serie X e S potrebbe rimanere disponibile fino alla giornata di Natale, in tempo per gli ultimi acquisti natalizi.