Il premier Conte ha annunciato il piano per la zona rossa durante le festività natalizie, con i festivi e prefestivi che sono stati indicati come i giorni scelti per le chiusure. Inoltre negli altri giorni la zona sarà arancione in tutta Italia.

Sono state introdotte anche delle regole per le visite, con un massimo di due persone che si potranno spostare, con il limite che non viene considerato per gli under 14.