Processo Gaia e Camilla, Pietro Genovese condannato a otto anni

Si è concluso oggi il processo per Pietro Genovese, in merito alla morte di Gaia e Camilla, le due sedicenni che sono rimaste uccise l scorso anno a Roma, in Corso Francia. Secondo quanto è emerso l pm Roberto Felice aveva chiesto 5 anni di carcere, mentre sono otto gli anni di condanna.

La morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli era avvenuta tra la giornata del 21 e 22 dicembre dello scorso anno, dopo una serata passata con gli amici. Il caso è diventato subito di dominio pubblico, con l’avvocato difensore delle ragazze che è Giulia Bongiorno.

Pietro Genovese fu trovato con un tasso alcolemico di 1,4, cioè tre volte superiore al limite.