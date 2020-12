Il vice di Donald Trump, Mike Pence, si è vaccinato in diretta TV, insieme alla moglie Karen. “È sicuro ed efficace”, ha riferito ai cronisti che lo hanno intervistato.

Il vaccino dato al vicepresidente è quello dell’azienda Pfizer, lo stesso che è già in distribuzione in Gran Bretagna e che in Europa verrà approvato entro la fine dell’anno.

Joe Biden si farà vaccinare nella giornata di lunedì, come è stato comunicato dal suo staff.