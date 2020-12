Manovra, arrivato l’ok. Cig per autonomi, assunzioni 3 mila medici

Arrivato l’ok alla Manovra, che prevederà l’assunzione di 3 mila medici e 12 mila infermieri, per la somministrazione dei vaccini. Inoltre alla campagna vaccinale parteciperanno anche i medici specializzandi dal primo anno di specializzazione.

Inoltre ci sarà lo stop dell’Iva sui vaccini, i tamponi ed i test anti-Covid.

Cassa integrazione Autonomi

Ci sarà anche la cassa integrazione per gli Autonomi, che andrà da un minimo di 250 euro a 800 euro per 6 mesi, per chi ha un reddito non superiore a 8.145 euro e ha subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti. Si chiama Iscro (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) e fa riferimento alle partite Iva iscritte alla Gestione Separata dell’Inps.