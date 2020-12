Milano, uomo sgozzato alla Stazione Centrale: era una rapina

Un uomo di 65 anni è stato ucciso con una coltellata al collo nella serata di ieri, in via Mauro Macchi, vicino alla Stazione Centrale. Per le forze dell’ordine si tratterebbe di una rapina finita in omicidio.

Si tratta di un ginecologo campano, Stefano Ansaldi, che è stato trovato con un taglio alla gola da alcuni passanti, i quali hanno dato l’allarme. I soccorsi che sono arrivati alla Stazione Centrale non hanno potuto fare nulla. L’arma del delitto è stata trovata di fianco alla vittima.

Forse si trovava occasionalmente a Milano, era residente a Benevento, dove esercitava la sua professione.

Ci sarebbe stata un’altra rapina poco distante, con due stranieri che hanno aggredito un uomo di 70 anni e rubato un Rolex ed un cellulare.