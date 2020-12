PlayStation Awards 2020, ha vinto Last of Us 2. Su PS5 votato Miles Morales

Dopo aver ricevuto 2,5 milioni di voti, sono stati rivelati i vincitori dei premi dei PlayStation Awards 2020. Si tratta dei migliori giochi di PS4 e PS5 del 2020 secondo gli utenti del blog di Sony.

Il vincitore indiscusso è stato Last of Us Parte 2, che ha preso nove premi in totale, tra i quali anche quello del miglior gioco del 2020. Soddisfazione di Naughty Dog, azienda produttrice del gioco per PS4.

Tra gli altri giochi spiccano Spider-Man: Miles Morales, Ghost of Tsushima (in offerta in questi giorni a 29 euro), Final Fantasy VII e Call of Duty Warzone.

Il miglior gioco su PS5 è stato Spider-Man: Miles Morales, che vince anche quello del miglior nuovo personaggio.

PlayStation Awards 2020