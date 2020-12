Sconti giochi PS4 su Amazon, a meno di 10 euro Horizon e Uncharted

Sono in offerta diversi giochi per PS4 su Amazon durante il periodo natalizio, tra i quali spiccano gli ultimi due titoli di Uncharted, con “Fine di un Ladro” e “L’Eredità perduta”. Inoltre a 9,99 euro c’è anche God of War, uno dei più popolari e venduti lo scorso anno.

Anche il neo vincitore dei PlayStation Awards 2020, Last of Us Parte 2, è in offerta a 39,99 euro su Amazon. Anche Horizon Zero Dawn è sotto i 10 euro.

Altri giochi PS4 in offerta