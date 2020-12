Usa, oggi si vota il piano da 900 miliardi. Rischio shutdown

Oggi è stata approvata dalla Camera degli Stati Uniti una misura per finanziare il Governo nelle prossime 24 ore, in maniera tale da evitare lo shutdown. Questo pomeriggio ci sarà il voto sui 900 miliardi di stimoli dell’economia, con un totale di 15 miliardi per le compagnie aeree, 82 miliardi per la scuola ed un assegno da 300 dollari a settimana per chi chiede i sussidi di disoccupazione.

L’accordo al Congresso sembra essere arrivato nelle ultime ore, con i tempi stretti per evitare lo shutdown. Inoltre verrà approvata anche la legge di spesa di 1.400 miliardi per finanziare le agenzie federali fino al mese di settembre.

Complessivamente sono stati utilizzati 4 mila miliardi in risposta alla pandemia da coronavirus.