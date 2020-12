Vaccino, oggi la decisione di Ema sul Pfizer-BioNTech

Oggi è prevista la decisione dell’agenzia europea del Farmaco (Ema), che dovrebbe dare il via libera per il vaccino Pfizer-BioNTech. Il Regno Unito ha già autorizzato il vaccino Pfizer, mentre oggi ci sarà la decisione europea, con distribuzione simbolica dal 27 dicembre, come è stato annunciato nelle ultime settimane.

L’Ema ha ricevuto delle pressioni dagli Stati membri per l’approvazione del vaccino, in maniera tale che potesse arrivare il prima possibile. Inoltre è stata anticipata la riunione, inizialmente prevista per l 29 dicembre. La riunione terminerà alle ore 15, con una conferenza stampa indetta alla fine, probabilmente per annunciare la distribuzione.