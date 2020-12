Zanardi, ora vede e sente. Fa segni con il pollice

Secondo le ultime informazioni sulle condizioni di Alex Zanardi, coinvolto in un incidente lo scorso giugno, pubblicate dal Corriere della Sera, l’ex pilota sarebbe in grad di vedere e sentire.

Non parla per il momento, come è stato spiegato ha un buco nella trachea che non permette di parlare. Inoltre il cervello starebbe riprendendo le sue funzioni.

L’ex pilota era stato vittima nel 2001 di un incidente durante una gara in Germania, che gli fece perdere l’uso delle gambe. Il 19 giugno 2020 ha subito un nuovo incidente in handbike.

Lo scorso 21 novembre Zanardi è stato trasferito al reparto di neurochirurgia di Padova.