Vaccino, test Moderna e Pfizer sulla nuova variante: sei settimane per adeguare il vaccino

Serviranno almeno sei settimane per adeguare i vaccini anti-Covid alla variante del coronavirus. Per ora sono iniziati i test di Pfizer e Moderna sulla nuova variante del coronavirus, per verificare l’effettivo funzionamento dei vaccini che sono attualmente in distribuzione negli Stati Uniti ed in Regno Unito.

Intanto l’Italia si prepara all’inizio della vaccinazione, che avverrà in maniera simbolica il 27 dicembre, con una infermiera dello Spallanzani che sarà la prima ad avere la dose.

Il fondatore di BioNTech ha riferito che è “altamente probabile” che il vaccino sia efficace anche contro la variante del coronavirus.