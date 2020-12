Variante Coronavirus, voli dal Regno Unito bloccati. Italiani bloccati in aeroporto. Oltre 1.500 Tir fermi nel Kent

La situazione in Regno Unito a causa della variante del coronavirus è in peggioramento, con il blocco dei Tir al confine con la Francia, in un aeroporto del Kent. Si tratta di 1.500 Tir che sono ospitati nel Kent, prima di poter attraversare la Manica.

La Francia aveva bloccato gli ingressi nei giorni scorsi, dopo la scoperta della variante del coronavirus, almeno per 48 ore, ma il limite potrebbe essere allungato. Sono 650 i mezzi fermi sull’autostrada verso il Porto di Dover, mentre altri 873 sono ospitati dall’aeroporto dismesso di Manston.

Italiani bloccati a Londra

Sono molti gli italiani che non sono riusciti a tornare a causa del blocco dei voli dal Regno Unito, alcuni fermi in aeroporto in attesa di indicazioni. Possibile un volo di Stato dall’Italia per riportare sul territorio nazionale chi aveva prenotato un volo.