Decreto Natale, da oggi l’Italia è in zona rossa. Cosa si può fare ed il modulo da scaricare

Da oggi 24 dicembre l’Italia è in zona rossa, con le restrizioni che entrano in vigore per quattro giorni, con l’obiettivo di contenere l’avanzata del coronavirus.

Saranno chiusi bar, ristoranti e negozi, ad eccezione di supermercati e generi alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi e librerie.

Si potrà uscire per fare una passeggiata vicino casa con la mascherina o per fare attività sportiva da soli. Sarà necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti consentiti, cioè di lavoro, salute o necessità.

Servirà comunque l’autocertificazione, che si può scaricare a questo indirizzo.