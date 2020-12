Morta Stella Tennant, modella degli anni Novanta

È morta nella notte Stella Tennant, la modella scozzese popolare negli anni Novanta, per circonstanze ancora non chiare. Secondo quanto comunicato dalla famiglia è morta “improvvisamente”. Le cause della morte non sono state comunicate, ma la polizia esclude la pista dell’omicidio. Aveva da pochi giorni compiuto 50 anni.

Nella sua carriera è finita spesso nelle copertine di “Vogue” e “Harper’s Bazaar”. Si era ritirata nel 1998, ma continuò a fare campagne pubblicitarie. Aveva un marito e quattro figli.