Erasmus, stop al programma dopo la Brexit. Delusione dei vertici europei

Il programma Erasmus si fermerà con la Brexit, con il Regno Unito che non ha voluto riproporre il piano dopo la sua uscita dall’Unione Europea. Gli studenti del Regno Unito non potranno partecipare, mentre per gli europei sarà necessario il visto per studiare e pagare la retta universitaria, più alta di quella attuale.

I vertici europei hanno dichiarato che la decisione è stata presa dal Regno Unito, che non ha voluto rinnovare il piano di istruzione e formazione per gli studenti in Europa. Secondo le statistiche uno su tre dei partecipanti al piano veniva preso come tirocinante.

Sono 9 milioni gli studenti che hanno preso parte al piano negli ultimi 30 anni.