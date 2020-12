PS5 tornata disponibile oggi da Mediaworld. Scorte già esaurite

Nella giornata di oggi è tornata disponibile per poco tempo la nuova PlayStation 5 sullo store online di Mediaworld. In tutto il mondo risulta ancora oggi difficile da reperire per un nuovo acquisto, con prezzi per la nuova PS5 che hanno superato i mille euro su Ebay.

Ora la pagina di Mediaworld destinata alla console PS5 risulta non raggiungibile, segno che le scorte sono già esaurite.

PS5 su Amazon: attesa per la disponibilità

Per quanto riguarda gli altri store, su Amazon ad inizio mese era tornata disponibile per poche ore. Dall’azienda si comunica che potrebbe tornare disponibile quando arriveranno le nuove scorte, ma non ci sarà un preavviso, come spesso accaduto nelle ultime settimane.