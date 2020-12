Variante Coronavirus, presente anche in Lombardia: due casi rilevati

Sono stati rilevati due casi della variante inglese del coronavirus in Lombardia, come è stato comunicato dal Policlinico San Matteo di Pavia, che ha condotto le analisi. I due casi positivi sono due cittadini italiani rientrati a Malpensa nei giorni scorsi.

Secondo quanto comunicato dal San Matteo di Pavia non sarebbero correlati tra loro e non ci sarebbe un focolaio rilevato al momento in Lombardia. Questa tipologia di coronavirus ha una capacità di diffondersi superiore del 70% a quella “standard” e conosciuta finora.

Il sequenzamento genetico è stato effettuato dalla squadra del professor Fausto Baldanti.

La variante inglese del coronavirus al momento è stata rilevata in diverse regioni italiane: Lazio, Abruzzo, Campania e Veneto, Marche, Puglia.