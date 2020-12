AstraZeneca: “Il nostro vaccino efficace al 95%”. Vicina l’approvazione

AstraZeneca ha comunicato i nuovi risultati dei test, con un’efficacia del 95%, come quelli di Pfizer e Moderna. La notizia è stata data dall’amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, durante un’intervista al Sunday Times.

L’autorizzazione in Regno Unito potrebbe arrivare nella giornata di giovedì, mentre la vaccinazione dovrebbe partire il prossimo 4 gennaio.

Secondo l’ad di AstraZeneca il vaccino “è in grado di eliminare il 100% dei sintomi da Covid”. Per ora non ci sono informazioni sulla variante del coronavirus, con AstraZeneca che pensa possa funzionare.