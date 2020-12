Coronavirus nel mondo oggi 27 dicembre, superati gli 80 milioni di casi positivi

Sono stati superati gli 80 milioni di casi positivi, con gli Stati Uniti che restano il paese più colpito con oltre 19 milioni di contagiati. In India superati i 10 milioni di casi positivi, con 147 mila morti.

In Francia sono 2 milioni e mezzo i contagiati, mentre in Italia oltre 2 milioni, ma con il record di decessi, come da ultimo bollettino.