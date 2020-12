Usa, Trump non firma il piano da 900 miliardi: sussidi a rischio. Possibile shutdown

Donald Trump non ha firmato il piano di aiuti da 900 miliardi elaborato dal Congresso, a guida democratica, nei giorni scorsi. L’accordo era stato concordato tra democratici e repubblicani, dopo mesi di negoziati. Trump ha dichiarato che voleva alzare i sussidi di disoccupazione da 600 a 2 mila dollari: contrari i repubblicani, mentre i democratici sarebbero a favore.

Il presidente è al momento in vacanza in Florida, ma il testo che si rifiuta di approvare è legato ad un testo da 1,4 trilioni di dollare per finanziare le attività federali per i prossimi 9 mesi.

Si rischia lo shutdown, con la chiusura dei servizi governativi, ma il Congresso potrebbe approvare una misura di finanziamento temporaneo, lasciando da parte, per ora, gli aiuti per il Covid.