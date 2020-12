Coronavirus nel mondo oggi 28 dicembre, salgono i casi in Europa

Sono in crescita i casi in Europa da coronavirus, con gli Stati Uniti che raggiungono i 19 milioni e mezzo, con 341 mila morti. Anche in Europa i numeri sono in crescita, con la Francia che ha oltre 2 milioni e mezzo di casi positivi, mentre l’Italia è a 72 mila decessi, come da ultimo bollettino.

Paese Casi Positivi Morti Terapia Intensiva Tamponi Mondo 81.156.327 1.772.222 105.367 Stati Uniti d’America 19.573.847 341.138 28.672 246.709.973 India 10.208.725 147.940 8.944 168.818.054 Brasile 7.484.285 191.146 8.318 28.600.000 Russia 3.050.248 54.778 2.300 89.000.000 Francia 2.559.686 62.746 2.659 34.273.124 UK 2.288.345 70.752 1.529 52.257.588 Turchia 2.147.578 19.878 4.309 23.777.926 Italia 2.047.696 71.925 2.580 26.046.137 Spagna 1.869.610 49.824 1.907 25.991.493 Germania 1.655.322 30.502 5.535 33.708.381 Colombia 1.594.497 42.171 2.578 7,874,546 Argentina 1.583.297 42.650 3.313 4.683.310 Messico 1.383.434 122.426 3.913 3.511.534 Polonia 1.257.799 27.118 1.586 6.976.460 Iran 1.200.465 54.693 5.212 7.407.400 Ucraina 1.030.374 17.849 177 5.472.989 Perù 1.007.657 37.474 1.144 5.463.577 Sud Africa 1.004.413 26.735 546 6,445,318 Olanda 762.985 10.998 631 5.514.008 Indonesia 713.365 21.237 7.124.513 Czechia 674.340 11.152 618 3.663.434 Belgio 638.877 19.200 492 6.816.200 Romania 615.809 15.230 1.206 4.718.625 Chile 600.105 16.443 716 6.336.885 Iraq 591.597 12.780 180 4.403.180 Canada 552.020 14.963 715 13.438.585 Bangladesh 509.148 7.452 3.171.910 Pakistan 473.309 9.929 2.263 6.589.317 Filippine 469.886 9.109 708 6.667.195 Marocco 432.079 7.240 795 4.394.830