Coronavirus, scoperta una “variante italiana”. Simile a quella inglese, i dubbi sul vaccino

Nel tardo pomeriggio di oggi è stata comunicata una nuova variante del coronavirus, questa volta italiana. La variante italiana del coronavirus sarebbe in circolo dal mese di agosto. Ne ha dato comunicazione Arnaldo Caruso, il presidente della Società italiana di virologia, nonché professore di Microbiologia clinica all’università degli Studi di Brescia.

Secondo quanto è stato rilevato, ci sarebbero “diversi punti di mutazione” della proteina Spike. Come nella variante inglese, anche questa variante italiana ha una mutazione in un punto cruciale riguardo l’interazione tra la proteina Spike ed il recettore cellulare.

Inoltre la variante italiana avrebbe una seconda mutazione, che rende la proteina Spike leggermente diversa dal coronavirus “standard”.

Gli studi sul vaccino

Dovranno essere effettuati degli studi sul vaccino che attualmente è in produzione, per capire se è ancora efficace contro questa variante “italiana”. Al momento anche sulla variante inglese non ci sono dati in merito.

Caruso spiega che non dovrebbe cambiare, in teoria, l’effetto del vaccino, con gli anticorpi che potrebbero “legarsi alle altre posizioni non mutate della proteina Spike”.