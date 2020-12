Maltempo, neve su tutto il Nord Italia. Milano è imbiancata

Questa mattina il maltempo ed il freddo ha colpito gran parte del Nord Italia, in particolare in Lombardia e Milano. La regione si è svegliata con 20 centimetri di neve, come avevano annunciato le previsioni meteo dei giorni scorsi.

Alcuni alberi sono caduti, con un abete che è caduto vicino a via Breda. I mezzi spargisale e spazzaneve sono stati attivati, per liberare le strade, che sono percorribili solo con le catene.

Il Mose è stato attivato

Inoltre anche il Mose, il sistema di protezione per l’acqua alta di Venezia, è stato attivato. Ne ha dato comunicazione il Centro maree di Venezia, comunicando che alle 10.30 era prevista acqua alta di 130 centimetri.