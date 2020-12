Terremoto, forte scossa in Croazia. Avvertita anche a Trieste

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Croazia, con una magnitudo superiore a 5, che è stata avvertita anche a Trieste. L’istituto di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato due scosse di magnitudo intorno al 5 (5.2 e 4.8) a poca distanza tra loro.

La prima scossa è stata rilevata alle ore 6.28 di questa mattina, mentre la seconda alle ore 7.49. L’epicentro è stato rilevato non distante dalla città di Zagabria, nei pressi della città di Petrinja.

Per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose, con qualche edificio che ha avuto dei problemi e molta gente che si è riversata in strada. Il sindaco della città di Petrinja ha riferito che la popolazione era in “preda al panico”: “Alcuni edifici hanno avuto seri danni e la gente ha paura a tornare nelle abitazioni”. Anche il presidente croato Zoran Milanovic dovrebbe arrivare nelle zone colpite.