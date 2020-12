Vaccini, polemiche sui numeri tra Italia e Germania. Speranza: “Distribuiti in base alla popolazione”

Sono partite diverse critiche al governo per quanto riguarda i numeri delle dosi di vaccino Pfizer arrivare in Italia e nel resto d’Europa. Era stato fissato un V-Day per le vaccinazioni in Europa, con Bruxelles che aveva garantito dosi per tutti.

Ma i numeri sembrano non essere in proporzione, con la Germania che ha ricevuto 9.750 dosi per ogni “lander”, cioè le regioni, arrivando così a 151 mila dosi nel primo giorno. Anche la Francia ha ricevuto il doppio delle dosi italiane, che si sono fermate a 9.750.

Dal ministero della Salute fanno sapere che la distribuzione è avvenuta in base alla popolazione. Inoltre Ungheria e Slovacchia hanno iniziato un giorno prima le vaccinazioni, andando contro le disposizioni europee.