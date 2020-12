Coronavirus Gran Bretagna, record di contagi oggi 29 dicembre: oltre 53 mila

Sono in rapida crescita i nuovi casi da coronavirus in Regno Unito, dopo gli oltre 40 mila contagiati di ieri, oggi si segnano 53 mila nuovi contagi. Il numero di test effettuati nelle ultime 24 ore è di 357 mila in Gran Bretagna.

Le persone ricoverate in ingresso sono 2.322, mentre i decessi sono 414.

Con la variante del coronavirus scoperta alcune settimane fa, la capacità di diffusione del virus è aumentata del 70% nei casi con il nuovo coronavirus. La variante è stata rilevata anche in Italia, in diverse regioni.