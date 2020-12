Governo, Renzi ha presentato i 61 punti per il Recovery Plan. Il progetto “CIAO” per evitare la crisi

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha presentato il progetto “CIAO”, per il Recovery Fund, con 61 proposte da portare al tavolo del governo. Il progetto si basa su “Cultura”, “Infrastrutture”, “Ambiente” e “Opportunità” e verrà presentato al ministro Gualtieri nella giornata di domani.

Renzi ha sottolineato come se non si trovasse un accordo sarebbe pronto a ritirare i suoi ministri ed uscire così dal governo. In questo caso ci sarebbe una crisi istituzionale, non avendo i numeri, questo governo, al Senato, senza Italia Viva.