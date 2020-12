La centrale nucleare a Krško, in Slovenia, è stata spenta a seguito del terremoto in Croazia di alcuni minuti fa. Inoltre in Slovenia ci sarebbe stata un’altra scossa di magnitudo 4.1 e per questo sono stati attivati i protocolli di sicurezza.

Il ministro delle Infrastrutture Vrtovec ha dichiarato che la centrale nucleare è stata spenta in maniera automatica a seguito dell’attivazione del protocollo di sicurezza. Dopo una prima ispezione la centrale appare senza conseguenze.