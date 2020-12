Tutte le offerte sui giochi PS4 per la fine dell’anno su Amazon

Ci sono numerosi videogiochi in offerta per PlayStation 4 su Amazon, durante l’evento “Offerte di fine anno” che è attivo dal 26 dicembre al 31 dicembre. Dopo il periodo natalizio, che ha visto in promozione e sconto anche dei titoli popolari, come Last of Us Parte 2, fresco vincitore del Game of the Year 2020, ad oggi risultano in offerta altri giochi per PS4.

Last of Us Parte 2 è ancora in offerta a 39 euro su Amazon, con un forte sconto rispetto al prezzo pre-natalizio.