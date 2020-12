Vaccino, Sileri: “Senza adesione si va verso obbligatorietà”

Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato del vaccino e delle dosi durante un’intervista a “La Stampa”. Sul coronavirus ha spiegato: “Per sconfiggerlo servirà un’adesione massiccia al vaccino”, questa la posizione del governo.

Critiche per i medici che non vogliono vaccinarsi: “Avere dei medici no vax equivale ad un fallimento. Al momento non c’è nessuna obbligatorietà, ma se nei prossimi mesi non si dovessero raggiungere i 2/3 della popolazione, allora bisognerebbe intervenire”.

Sulle dosi arrivate in Germania, il viceministro è prudente: “Va fatta luce, capire se ci sono stati errori”.