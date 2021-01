Coronavirus nel mondo oggi 31 dicembre, record di casi in Regno Unito

C’è stato un record di casi nel Regno Unito, che vede salire i suoi casi da coronavirus dopo la scoperta della variante inglese più contagiosa. Negli Stati Uniti sono stati superati i 20 milioni di casi positivi, con 350 mila morti.

In Francia sono 2,6 milioni i contagiati, con 64 mila vittime, mentre in Italia c’è il record di vittime con oltre 73 mila morti, come da bollettino di ieri.