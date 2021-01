Giochi PS4 in offerta di fine anno. Assassin’s Creed: Valhalla e Last of Us 2 in super sconto

Sono molti i giochi per PS4 in offerta e promozione su Amazon per la fine dell’anno. Si tratta di offerte a tempo per l’evento della fine dell’anno, che vanno a comprendere diversi titoli, alcuni molto popolari, come Assassin’s Creed: Valhalla e Last of Us Parte 2. A questo indirizzo tutte le offerte di oggi 31 dicembre per i giochi per PlayStation 4.

Per quanto riguarda il nuovo Assassin’s Creed, è la prima volta che viene messo in offerta, essendo uscito da pochi mesi e fino al periodo natalizio era rimasto oltre i 60 euro nonostante le promozioni diffuse.

Tutti gli altri giochi PS4 in offerta per la fine dell’anno su Amazon: