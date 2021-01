Governo, Conte: “Se manca la fiducia di Italia Viva, si va in Parlamento”

Il premier Conte ha chiarito la situazione legata alla crisi di Governo, anticipando che se Italia Viva togliesse l’appoggio all’esecutivo, ci sarebbe un passaggio in Parlamento per verificare la fiducia. Questo apre la strada a dei “responsabili” in Parlamento che potrebbero votare la fiducia all’esecutivo, andando a evitare la crisi di Governo.

“Senza numeri si va in Parlamento”, queste le parole di Conte a riguardo.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in Senato ha chiesto un cambio di passo all’esecutivo, sottolineando come “sui contenuti ci separa un abisso”. Questo scenario fa rendere più probabile la crisi di Governo, con la verifica che arriverebbe dopo le festività.