Scuola, decisa la riapertura il 7 gennaio al 50% in presenza

Sembra esserci l’accordo nella maggioranza per la riapertura delle scuole il prossimo 7 gennaio 2021 in presenza, almeno al 50%, come aveva confermato anche il premier Conte durante la conferenza stampa di fine anno.

Si procederà con la riapertura in presenza delle scuole, oramai chiuse dal mese di ottobre, con il 50% in presenza, anche se alcune regioni e città chiedono il 75%. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha riferito che sono pronti a riaprire al 75% le scuole della città.

La data del 7 gennaio 2020 per la riapertura delle scuole appare oramai certa, anche se il Viminale invita a non riaprire più del 50%. Il primo decreto del Governo parlava di un’apertura al 75% delle classi il 7 gennaio, mentre ora si parla solamente del 50%