BioNTech: “Servono altri vaccini, da soli non ce la facciamo”

L’azienda BioNTech ha lanciato l’allarme sui quantitativi di vaccini che sono in distribuzione e per i quali è iniziata la somministrazione nei giorni scorsi. Ha parlato il capo dell’azienda tedesca, Ugur Sahin, spiegando come servano altri vaccini: “Se altri vaccini non saranno approvati subito in Europa, la nostra azienda non riuscirà da sola a coprire il fabbisogno”.

“Si è creato un gap perché non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco”, ha detto Sahin.

Nelle ultime ore il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha rilasciato alcune dichiarazioni chiedendo all’Agenzia europea del Farmaco (Ema) di accelerare l’approvazione del vaccino AstraZeneca.