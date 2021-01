Brexit, da oggi la Gran Bretagna è fuori dall’Unione Europea

Da oggi 1 gennaio 2021 la Gran Bretagna è fuori dall’Unione Europea, dopo quattro anni dal referendum del 2016. Alla mezzanotte di oggi si è concluso il periodo di transizione, come era stato predisposto nei mesi scorsi.

La Gran Bretagna era entrata nella Cee nel 1973, mentre ora lascia il mercato comune. Non torneranno, però, le tariffe al confine, dopo l’accordo raggiunto tra Bruxelles e Londra.

Il Paese rimane diviso, con leavers e remainers che rimangono sulle loro percentuali, mentre la Scozia si prepara a chiedere un nuovo referendum, come annunciato nelle ultime ore, per poter tornare in Europa in maniera autonoma.

Non rinnovato il programma Erasmus per gli studenti che vorranno studiare nel Regno Unito, uno dei punti più criticati dagli europei.