Coronavirus nel mondo oggi 1 gennaio, salgono a 84 milioni i casi positivi

I casi positivi nel mondo sono saliti a 84 milioni, con 1,8 milioni di vittime dall’inizio della pandemia. Negli Stati Uniti sono 20 milioni e mezzo i contagi, mentre i morti hanno raggiunto i 354 mila morti.

In Francia sono 2,6 milioni i positivi, mentre i morti sono 64 mila. In Italia c’è il record di decessi, con oltre 74 mila decessi, come da bollettino di ieri.